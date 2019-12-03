Мюллєр отримав почесний орден

Нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр удостоївся високої нагороди.

Форварда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Томаса Мюллєра було нагороджено баварським орденом "За заслуги", повідомляє видання Kicker. Ця відзнака вважається знаком вдячності за внесок у розвиток Баварії і має одну ступінь.

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Орден вручається з 1957 року, а число нагороджених не може перевищувати 2000 осіб. Цікаво, що в серпні 2018 року цієї нагороди був удостоєний колишній півзахисник Баварії Бастіан Швайнштайгер – йому вручили відзнаку напередодні прощального матчу у Мюнхені.

Нагадаємо, Мюллєр дебютував за Баварію 15 серпня 2008 року у матчі проти Гамбурга, вийшовши на заміну на 80-й хвилині поєдинку замість Мірослава Клозе. В його активі 188 голів і 177 результативних передач в 505 матчах. Зі збірною Німеччини Мюллер став переможцем чемпіонату світу 2014-го року.

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