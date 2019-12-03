toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мюллєр отримав почесний орден

18:08 226 Читать на русском
Мюллєр отримав почесний орден
Томас Мюллєр / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр удостоївся високої нагороди.

Форварда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Томаса Мюллєра було нагороджено баварським орденом "За заслуги", повідомляє видання Kicker. Ця відзнака вважається знаком вдячності за внесок у розвиток Баварії і має одну ступінь.

"Складно уявити його деінде", – Хітцфельд прокоментував імовірний відхід Мюллєра

Орден вручається з 1957 року, а число нагороджених не може перевищувати 2000 осіб. Цікаво, що в серпні 2018 року цієї нагороди був удостоєний колишній півзахисник Баварії Бастіан Швайнштайгер – йому вручили відзнаку напередодні прощального матчу у Мюнхені.

Нагадаємо, Мюллєр дебютував за Баварію 15 серпня 2008 року у матчі проти Гамбурга, вийшовши на заміну на 80-й хвилині поєдинку замість Мірослава Клозе. В його активі 188 голів і 177 результативних передач в 505 матчах. Зі збірною Німеччини Мюллер став переможцем чемпіонату світу 2014-го року.

Ганьба Буффона, Мессі не по зубах Сімеоне, екс-"скаузер" карає Сіті, одноокий фін зупинив Баварію – огляд вікенду

blog_ava
Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку
Теги
Бастіан Швайнштайґер Бастіан Швайнштайґер Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук