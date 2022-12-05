Після невдачі на ЧС-2022 у збірній Німеччини відбудуться серйозні кадрові зміни.

Півзахисники збірної Німеччини Ілкай Ґюндоґан та Томас Мюллєр розглядають варіант із оголошенням про завершення міжнародної кар'єри. Як інформує Kicker, обидва гравці, швидше за все, так і вчинять.

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Тим самим футболісти Баварії та Манчестер Сіті повторять рішення півзахисника Реала Тоні Крооса, який вирішив припинити виступи за збірну після попереднього ЧС-2018.

Повідомляється, що Мануель Нойєр також більше не є беззаперечним першим номером.

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі "манншафт" не змогла вийти з групи.

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