Як повідомляє The Athletic, Манчестер Юнайтед надіслав РБ Лейпциг офіційну пропозицію на трансфер словенського нападника Беньяміна Шешко. Сума пропозиції складає 75 мільйонів євро + 10 мільйонів бонусами.

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Реакції від німецького клубу наразі немає. Але пропозиція Манчестер Юнайтед стала відповіддю на дії Ньюкасла, який також хоче підписати форварда – "сороки" вже запропонували 80 + 10 мільйонів євро після того, як їхня початкова заявка (75 + 5) була відхилена. Як зазначає журналіст Девід Орнштейн, у Манчестер Юнайтед сподіваються, що сам форвард більше схиляється саме до переїзду на Олд Траффорд.

"Червоні дияволи" вже підписали двох нападників цього літа – Матеуса Кунью з Вулверхемптона і Браяна Мбеумо з Брентфорда. Також клуб розглядав варіант з Оллі Воткінсом, але вирішив, що Астон Вілла запросить надто високу ціну.

Шешко забив 21 гол у всіх турнірах за Лейпциг у сезоні 2024/25. Загалом у його доробку 39 голів і 8 асистів у 87 матчах з моменту переходу з РБ Зальцбург у 2023 році.

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