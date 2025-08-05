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Манчестер Юнайтед надіслав РБ Лейпциг запит на перехід форварда Беньяміна Шешко.
Як повідомляє The Athletic, Манчестер Юнайтед надіслав РБ Лейпциг офіційну пропозицію на трансфер словенського нападника Беньяміна Шешко. Сума пропозиції складає 75 мільйонів євро + 10 мільйонів бонусами.
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Реакції від німецького клубу наразі немає. Але пропозиція Манчестер Юнайтед стала відповіддю на дії Ньюкасла, який також хоче підписати форварда – "сороки" вже запропонували 80 + 10 мільйонів євро після того, як їхня початкова заявка (75 + 5) була відхилена. Як зазначає журналіст Девід Орнштейн, у Манчестер Юнайтед сподіваються, що сам форвард більше схиляється саме до переїзду на Олд Траффорд.
"Червоні дияволи" вже підписали двох нападників цього літа – Матеуса Кунью з Вулверхемптона і Браяна Мбеумо з Брентфорда. Також клуб розглядав варіант з Оллі Воткінсом, але вирішив, що Астон Вілла запросить надто високу ціну.
Шешко забив 21 гол у всіх турнірах за Лейпциг у сезоні 2024/25. Загалом у його доробку 39 голів і 8 асистів у 87 матчах з моменту переходу з РБ Зальцбург у 2023 році.
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