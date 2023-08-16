Форвард вважався ледь не головним талантом "дияволів", але в січні 2022 року його життя перетворилося на пекло. Дівчина Геррієт звинуватила його у постійному насильстві, виклавши фото своїх побоїв. МЮ негайно відсторонив нападника, а справою зайнялася поліція. Втім, на початку цього року Грінвуда виправдали. 21-річний Мейсон разом з Геррієт стали батьками, а паралельно Юнайтед проводив власне розслідування. Сьогодні клуб опублікував офіційну заяву, яка натякає на можливий другий шанс для форварда.

"Після зняття всіх звинувачень з Мейсона Грінвуда в лютому 2023 року Манчестер Юнайтед провів ретельне розслідування щодо спрямованих проти нього заяв. В основі цього лежали ґрунтовні докази та контекст, які не є надбанням громадськості. Ми вислухали багатьох людей, які безпосередньо причетні до цієї справи або знайомі з нею.

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Протягом усього цього процесу благополуччя та позиція ймовірної жертви займали центральне місце у розслідуваннях клубу, і ми поважаємо її право на довічну анонімність. У нас також є обов'язки перед Мейсоном – як перед співробітником, як перед молодим чоловіком, який працює в клубі з семирічного віку, і як перед молодим батьком, який має партнера.

Етап встановлення фактів у нашому розслідуванні завершено, і ми перебуваємо на завершальній стадії ухвалення рішення про майбутнє Мейсона. Попри припущення ЗМІ, воно ще не ухвалене і наразі є предметом інтенсивного внутрішнього обговорення. Остаточна відповідальність лежить на головному виконавчому директорі (Річарді Арнольді).

Після ухвалення рішення воно буде доведено до відома та роз'яснено акціонерам клубу. Це була важка справа для всіх, хто пов'язаний з Манчестер Юнайтед, і ми розуміємо, які різкі думки вона викликала, ґрунтуючись на часткових доказах, які стали надбанням громадськості. Просимо вас виявити терпіння на завершальних етапах ретельно продуманого процесу", – йдеться у офіційній заяві МЮ.

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