МЮ знову втручається в плани найбагатшого клубу світу – 80-мільйонний форвард буде обирати
Ньюкасл ризикує втратити бажану трансферну ціль, на яку також полює Манчестер Юнайтед.
Нинішній тиждень може стати вирішальним для визначення майбутнього Беньяміна Шешко, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
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Ньюкасл був готовий задовольнити апетити РБ Лейпциг і 22-річного словенця, якого бачить заміною Александру Ісаку (швед проситься у Ліверпуль). Втім, новий центрфорвард потрібен і Манчестер Юнайтед. Останніми днями "червоні дияволи" також контактували з оточенням Шешко, щоб зрозуміти орієнтовні витрати на трансфер.
РБ Лейпциг хотів за свою зірку 100 млн євро, однак має джентльменську домовленість з табором форварда про знижку у 20-30 млн, якщо прийде "особливий клуб". Вирішальним може стати саме особистий вибір Бена, який оформив 21 гол + 6 асистів у 45 матчах минулого сезону.
До слова, МЮ не вперше цього літа втручається у плани Ньюкасла. "Сороки" хотіли Браяна Мбеумо, проте лідер Брентфорда в підсумку перебрався на Олд Траффорд за 75 млн євро.
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