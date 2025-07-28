Нинішній тиждень може стати вирішальним для визначення майбутнього Беньяміна Шешко, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Роналду прагне возз'єднатися із зіркою Манчестер Юнайтед – пропозицію вже зроблено

Ньюкасл був готовий задовольнити апетити РБ Лейпциг і 22-річного словенця, якого бачить заміною Александру Ісаку (швед проситься у Ліверпуль). Втім, новий центрфорвард потрібен і Манчестер Юнайтед. Останніми днями "червоні дияволи" також контактували з оточенням Шешко, щоб зрозуміти орієнтовні витрати на трансфер.

РБ Лейпциг хотів за свою зірку 100 млн євро, однак має джентльменську домовленість з табором форварда про знижку у 20-30 млн, якщо прийде "особливий клуб". Вирішальним може стати саме особистий вибір Бена, який оформив 21 гол + 6 асистів у 45 матчах минулого сезону.

До слова, МЮ не вперше цього літа втручається у плани Ньюкасла. "Сороки" хотіли Браяна Мбеумо, проте лідер Брентфорда в підсумку перебрався на Олд Траффорд за 75 млн євро.

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