Кубок ліги, півфінал, другий матч

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест – 2:0 (перший матч – 3:0)

Голи: Марсьяль, 73, Фред, 76

Після розгромної гостьової перемоги МЮ другий матч на Олд Траффорд здавався формальністю. Ерік Тен Хаг вкотре показав свою зневагу до слова "ротація", хоча вже втратив надовго Еріксена. Нідерландець випустив резервного воротаря Хітона, але Бруну, Каземіро, Варан та багато інших зірок знову вийшли у старті.

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"Дияволи" провели перший тайм в економ-режимі. Найбільше старався Гарначо, але дії молодого аргентинця часто виглядали метушливо. Вегхорст міг повторити свій успіх першого поєдинку, але головою влучив у стійку. У Ноттінгема були свої моменти – Хітон парирував постріл Джонсона, а Денніс примудрився з вбивчої позиції влучити у партнера.

Другий тайм складався за схожим сценарієм, допоки Тен Хаг не випустив свіжих гравців. Рашфорд і Марсьяль отримали півгодини на полі, за які встигли організувати гол. Маркус цього разу не забив, але оформив дубль асистів – через 3 хвилини допоміг ще й Фреду.

Манчестер Юнайтед громить Форест 5:0 за сумою двох матчів і виходить у фінал Кубка ліги. 26 лютого Тен Хаг матиме шанс завоювати перший трофей в Англії, але для цього доведеться здолати непростий Ньюкасл.

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