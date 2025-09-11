Головний тренер "дияволів" Рубен Аморім у міжсезоння швидко сформував список зайвих футболістів, яких навіть відсторонили від тренувань. До нього потрапили Рашфорд, Гарначо, Антоні, Санчо та Маласія. Перших чотирьох вдалося здихатися, натомість п'ятий досі на контракті з МЮ.

Онана дав згоду на перехід до команди з трьома українцями – він зароблятиме більше, ніж у МЮ

У топ-чемпіонатах трансферне вікно давно зачинене, тому манкуніанцям довелося шукати альтернативи. Вони вийшли на Еюпспор і домовилися про оренду Маласії. Втім, нідерландець хоче зберегти свою нинішню зарплату (75 тисяч фунтів на тиждень) та не поспішає їхати до Тараса Степаненка, інформує інсайдер Алекс Крук. У Туреччині вікно зачиняється 12 вересня, тому у всіх сторін залишається близько доби, щоб вирішити ситуацію.

Нагадаємо, три роки тому МЮ купував Маласію у Фейєнорда за 15 млн євро. Лівий захисник відіграв за "дияволів" 47 матчів, результативними діями не відзначався. Тайрелл пропустив весь сезон 2023/24 через загадкову травму, після якої серйозно деградував.

"О шостій ранку буде таксі. Тебе хоче Реал": трагічна фотографія словацького генія