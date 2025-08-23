"Червоні дияволи" розпочали активні переговори з Антверпеном щодо 23-річного Сенне Ламменса, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Позиція воротаря вже давно є однією з найбільш проблемних в МЮ. Андре Онана постійно припускається грубих ляпів, а його дублер Алтай Баїндир також не викликає довіри ("привіз" гол у першому ж матчі АПЛ проти Арсенала). Натомість Ламменс помітно прогресує в останні сезони, отримавши статус "нового Куртуа". Очікується, що Антверпен попросить за свого голкіпера близько 20 млн євро.

Нагадаємо, бельгійський клуб перетинався з Шахтарем у групі ЛЧ 2023/24, програв обидва матчі "гірникам" і посів останнє місце. Щоправда, тоді Ламменс ще був запасним та не виходив проти донеччан.

