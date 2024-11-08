У рамках 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2024/25, 4-й тур

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0

Голи: Діалло, 50, 77

Лаціо – Порту – 2:1

Голи: Романьйолі, 45+5, Педро, 90+2 – Еуштакіо, 66

Хоффенхайм – Ліон – 2:2

Голи: Жандре, 46, Токумчу, 90+6 – Абнер, 66, Ляказетт, 90+4

РФС – Андерлехт – 1:1

Голи: Ндіає, 90+4 (автогол) – Стройкенс, 85

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Манчестер Юнайтед здобув першу перемогу в цьогорічній Лізі Європи. До того манкуніанці розписали нічиї з Твенте, Порту й Фенербахче, однак у домашці з ПАОКом серія зупинилась. Героєм став Діалло, який оформив дубль у другому таймі – його голи й визначили фінальний рахунок. 2:0 на користь "дияволів"!

Лаціо очолив турнірну таблицю Ліги Європи. Це стало можливим завдяки перемозі в Римі над Порту, хоча до 90-ї хвилини рахунок був нічийним. На гол Романьйолі, забитий перед перервою, відповів Еуштакіо. Втім, на 2-й компенсованій свіжий Педро вколотив другий м'яч у ворота портульців, встановивши остаточний рахунок – 2:1!

Ліон розділив очки з Хоффенхаймом. Французи приїхали до Німеччини й грали внічию до кінця основного часу (голами розмінялись Жандре та Абнер), однак на 4-й компенсованій Ляказетт вивів "ткачів" уперед. Здавалося, що це перемога, однак рівно за дві хвилини Тохумчу врятував зінсхаймців – 2:2.

Майбутній суперник Динамо – РФС – зумів відібрати очки в Андерлехта. Бельгійці до того здобули три звитяги поспіль і були близькими до четвертої. Дреєр на 85-й хвилині асистував свіжому Стройкенсу, чим вивів гостей уперед, однак команда сама ж відібрала у себе перемогу. У компенсований час латвійці вигризли нічию завдяки автоголу Ндіає. 1:1!

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