Санчо забороняють користуватися зручностями на клубній базі, повідомляє The Athletic. Він змушений паркувати авто біля академії та переодягатися там. Ба більше, вінгер має замикатися, щоб не контактувати з молоддю.

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Джейдону також заборонено відвідувати їдальню першої команди. Футболісту приносять їду в ланч-боксах через дорогу від бази. Це наслідок конфлікту з з Еріком Тен Хагом, який відсторонив англійця від загальної групи.

Головний тренер вважає, що Санчо неналежним чином ставиться до тренувань і погано впливає на партнерів. Джейдон називає це наклепом і відмовляється просити вибачення у наставника.