МЮ заборонив Санчо відвідувати навіть їдальню – опальний вінгер мусить уникати будь-яких контактів
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо має проблеми з побутом на тренувальній базі клубу.
Санчо забороняють користуватися зручностями на клубній базі, повідомляє The Athletic. Він змушений паркувати авто біля академії та переодягатися там. Ба більше, вінгер має замикатися, щоб не контактувати з молоддю.
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Джейдону також заборонено відвідувати їдальню першої команди. Футболісту приносять їду в ланч-боксах через дорогу від бази. Це наслідок конфлікту з з Еріком Тен Хагом, який відсторонив англійця від загальної групи.
Головний тренер вважає, що Санчо неналежним чином ставиться до тренувань і погано впливає на партнерів. Джейдон називає це наклепом і відмовляється просити вибачення у наставника.