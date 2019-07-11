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МЮ впевнений, що випередить Манчестер Сіті у боротьбі за Магуайра

11:16 467 Читать на русском
МЮ впевнений, що випередить Манчестер Сіті у боротьбі за Магуайра
Харрі Магуайр / Getty Images

"Червоні дияволи" серйозно налаштовані посилити захисну ланку у це трансферне вікно.

Пріоритетним варіантом для Манчестер Юнайтед залишається Харрі Магуайр, інформує Daily Mail.

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Керівництво манкуніанців продовжує переговори з Лестером щодо гравця збірної Англії. "Лиси" планують отримати за 26-річного центрбека 85 млн фунтів, в той час як Манчестер Юнайтед хоче знизити ціну до 75 млн. 20-разових чемпонів Англії не бентежить інтерес до Магуайра з боку Манчестер Сіті, вони переконані, що гравець прагне перейти саме до них.

До слова, цього літа МЮ вже встиг підписати Арона Ван-Біссаку та Деніела Джеймса.

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