Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1

Гол: Феліш, 86

Вилучення: Фред, 90+1 (МЮ)

Підопічні Сімеоне з перших хвилин затягнули суперника у звичний футбол – обмаль моментів, зате багато фолів, симуляцій і сутичок. Точка кипіння настала на 39-й хвилині, коли Мактомінай ліктем грубо в'їхав у обличчя Облака. Команди збилися в хаотичну купу біля воріт, тому рефері довелося докласти зусиль, щоб уникнути бійки.

collar up McTominay is a different breed pic.twitter.com/JxMGPyN3jq — patrick (@PK_MUTD) July 30, 2022

По перерві картина гри не змінилася. Атлетіко спокійно сидів у обороні і дочекався свого моменту. Жоау Феліша ніхто не зустрів на підступах до карного майданчика, і португалець більярдним низовим ударом не залишив шансів Де Хеа.

На останніх хвилинах нерви не витримали у Фреда. Екс-зірка Шахтаря в центрі поля двічі брутально вдарив по ногах Морату. Рефері знову довелося заспокоювати суперників, а Фред пішов відпочивати трохи раніше за інших.

Para nada amistoso



Patadón y pisotón de Fred, quien se fue expulsado, a Morata pic.twitter.com/j8JdnWaTG0 — En el VAR (@EnElVar) July 30, 2022

Три впевнені перемоги Тен Хага на старті перейшли у неприємну серію. МЮ втратив 2 голи переваги над Астон Віллою в минулому спарингу, а тепер змушений терпіти першу поразку під керівництвом нідерландця.

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