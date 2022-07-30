МЮ вперше програв під керівництвом Тен Хага – екс-зірка Шахтаря отримав хамську червону у бійні з Атлетіко
Манчестер Юнайтед та Атлетіко провели нетиповий товариський матч в Осло.
Товариський матч
Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1
Гол: Феліш, 86
Вилучення: Фред, 90+1 (МЮ)
Підопічні Сімеоне з перших хвилин затягнули суперника у звичний футбол – обмаль моментів, зате багато фолів, симуляцій і сутичок. Точка кипіння настала на 39-й хвилині, коли Мактомінай ліктем грубо в'їхав у обличчя Облака. Команди збилися в хаотичну купу біля воріт, тому рефері довелося докласти зусиль, щоб уникнути бійки.
По перерві картина гри не змінилася. Атлетіко спокійно сидів у обороні і дочекався свого моменту. Жоау Феліша ніхто не зустрів на підступах до карного майданчика, і португалець більярдним низовим ударом не залишив шансів Де Хеа.
На останніх хвилинах нерви не витримали у Фреда. Екс-зірка Шахтаря в центрі поля двічі брутально вдарив по ногах Морату. Рефері знову довелося заспокоювати суперників, а Фред пішов відпочивати трохи раніше за інших.
Три впевнені перемоги Тен Хага на старті перейшли у неприємну серію. МЮ втратив 2 голи переваги над Астон Віллою в минулому спарингу, а тепер змушений терпіти першу поразку під керівництвом нідерландця.
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