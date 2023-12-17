Ліверпуль не зумів дотиснути Манчестер Юнайтед (0:0) в рамках 17 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Знекровлений МЮ – явний аутсайдер

Манчестер Юнайтед переживає жахливий період. На тижні команда вилетіла з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в слабкій групі. У чемпіонаті вдалося виграти кілька нічийних матчів і залишитися поблизу єврокубкової зони. Був навіть шикарний поєдинок з Челсі. Але розгром від Борнмута нагадав про проблеми.

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Ерік Тен Хаг не може подолати ігрові проблеми через кадровий голод. Каземіро, Мартінес, Еріксен, Маунт, Магуайр, Марсьяль і Ліндельоф в лазареті, а Бруну сьогодні відбував дискваліфікацію. МЮ приїхав на Анфілд з 18-річним Майну в опорній та Евансом в центрі захисту, а Мактомінай вийшов на позиції "десятки".

З таким складом важко розраховувати на позитивний підсумок проти Ліверпуля, який в цьому сезоні не втрачав вдома ще жодного очка. У Юргена Клоппа також були проблеми: Мак Аллістер, Тьягу та Жота травмовані, а в центрі поля з'явилися Ендо та Гравенберх. Однак господарі виглядали явними фаворитами.

Ліверпуль створював після стандартів

Ніхто не здивувався, що Ліверпуль з перших хвилин захопив м'яч під контроль. Мерсисайдці комбінували на чужій половині, після втрат вмикали пресинг і постійно намагалися розхитати оборону гостей. Салах і Трент розігрували справа, Діас шукав можливості для прискорень і подач на лівому краю.

Ліверпулю не вистачало динаміки, щоб створювати моменти в позиційних атаках. Мерсисайдці значно частіше били по воротах (34:6 за ударами), але вся гострота йшла зі стандартів. Найкращі шанси відзначитися в першому таймі мали ван Дейк і Конате. Удар першого потягнув Онана, а удар другого був неточним.

Тен Хаг одягнув маску Сульшера

Манчестер Юнайтед повернувся в часи Сульшера, коли команда майже нічого не могла придумати з м'ячем, але чудово оборонялася. Під кожного топ-суперника був план стримування для 0:0 з надією вибігти в контратаку. Без Фернандеша та Рашфорда цих контратак було обмаль.

Втім, Рашфорд не просто так залишився в запасі. Ерік Тен Хаг віддав перевагу футболістам, які готові відпрацьовувати без м'яча. Гарначо та Антоні грали самовіддано, новий капітан Мактомінай керував структурою. Ліверпуль не міг конвертувати територіальну перевагу в гол.

МЮ мав шанс на велику сенсацію

Манчестер Юнайтед показував самовідданий організований футбол і тим самим компенсував різницю в класі. Втримавши нічийний рахунок до середини другого тайму, манкуніанці почали ризикувати. Гра трішки розкрилася. Хороші ударні позиції отримали Трент і Салах, а потім небезпечно пробивав Конате.

Але "дияволи" також почали підходити до воріт Аліссона. Майну класним пасом знайшов у штрафному Гарначо – Трент в останній момент завадив пробити. Антоні та Мактомінай на швидких ногах створили шанс для Хьойлунда – на місці був голкіпер.

Ліверпуль втрачає перше місце АПЛ

Наприкінці матчу не обійшлося без скандалу. М'яч відскочив у руку Шоу, але судді не призначили пенальті. Манчестер Юнайтед здобув позитивний результат. Команда не варта таких компліментів, як після Челсі, але нічия на Анфілді без травмованих зірок – це добре.

Особливо якщо згадати, що останні два виїзди в гості до Ліверпуля завершилися розгромами 0:7 і 0:4. Манчестер Юнайтед набрав 28 очок і піднявся на 7 місце АПЛ. Ліверпуль за підсумками туру втратив лідерство в АПЛ, маючи 38 балів. Арсенал вище з 39 балами.