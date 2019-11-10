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МЮ вдома переграв Брайтон, Вулверхемптон здолав Астон Віллу: 12-й тур АПЛ, матчі неділі

17:56 129 Читать на русском
МЮ вдома переграв Брайтон, Вулверхемптон здолав Астон Віллу: 12-й тур АПЛ, матчі неділі
Радість "червоних дияволів" після забитого гола / офіційний сайт АПЛ

Відбулись чергові матчі 12-го туру АПЛ. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 2019/2020, 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1

Голи: Перейра, 17, Проппер, 19 (аг), Рашфорд, 66 – Данк, 64

Вулверхемптон – Астон Вілла – 2:1

Голи: Невеш, 41, Хіменес, 84 – Трезеге, 90+2

МЮ на власному полі приймав Брайтон. Уже на 17-й хвилині підопічні Сульшера повели у рахунку завдяки голу Перейри – допоміг незначний рикошет, який дезорієнтував голкіпера й той навіть не ворухнувся після удару Андреаса. А за дві хвилини Проппер у штовханині біля воріт ненароком відправив м'яч у власні ворота – 2:0 після першого тайму. По перерві Данк один м'яч відквитав, замкнувши подачу з кутового, однак МЮ майже одразу відповів голом Рашфорда. Більше команди голів не забивали – 3:1.

У іншому недільному матчі Астон Вілла зустрічалась на виїзді з Вулверхемптоном. Наприкінці першої половини "вовки" повели у рахунку зусиллями Моутінью та Невеша – перший несподівано розіграв штрафний поблизу воріт, а другий в дотик пробив точно у кут. У другому таймі господарі подвоїли власну перевагу – Хіменес завершив прохід Траоре через усе поле влучним ударом з меж штрафного. Трезеге один м'яч відквитав, але на більше гостей не вистачило – 2:1.

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Брайтон Брайтон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Вулверхемптон Вулверхемптон Астон Вілла Астон Вілла
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