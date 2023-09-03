Грінвуд пропустив півтора року через звинувачення в зґвалтуванні та побитті. Зрештою суд через брак доказів закрив справу проти форварда. Мейсон тепер виховує дитину з дівчиною, яка проти нього позивалася, а також отримав шанс відродити кар'єру.

МЮ знайшов прихисток скандальному форварду – звинувачення у зґвалтуванні і 1,5 року без футболу не злякали клуб Ла Ліги

Манчестер Юнайтед не ризикнув повертати Грінвуда у свій склад, однак знайшов йому новий клуб. Прийняти скандального гравця в оренду погодився Хетафе. Втім, МЮ вірить у камбек форварда, тому створив йому чудові умови в Мадриді.

Клуб зняв Мейсону розкішну віллу з шістьма спальнями, за яку платить 8 тисяч фунтів на місяць, повідомляє Daily Mail. Окрім цього, футболісту виписали персонального перекладача, щоб не було труднощів з вивченням іспанської мови.