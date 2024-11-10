У рамках 11-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 11-й тур

Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті – 3:0

Голи: Фернандеш, 17, Крістіансен, 38 (автогол), Гарначо, 82

Ноттінгем Форест – Ньюкасл – 1:3

Голи: Мурільйо, 21 – Ісак, 54, Жоелінтон, 72, Барнс, 83

Тоттенхем – Іпсвіч – 1:2

Голи: Бентанкур, 69 – Смодікс, 31, Ділеп, 43

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Манчестер Юнайтед влаштував розгром Лестеру на Олд Траффорд. Головним героєм став Бруну Фернандеш – капітан манкуніанців відкрив рахунок на 17-й хвилині, пробивши з лівого кута штрафного під праву стійку, а на 38-й допоміг подвоїти перевагу. Португалець замкнув подачу від Мазрауї, а м'яч рикошетом від Крістіансена залетів у ворота.

На 82-й хвилині Фернандеш ще й асист оформив – саме він розігнав контратаку й віддав пас на Гарначо, а той з дистанції закрутив м'яч у дальню дев'ятку. 3:0! Цей гол став останнім у зустрічі й останнім під керівництвом Рууда ван Ністероя. Далі керуватиме Рубен Аморім, якому доведеться підіймати МЮ з 13-ї позиції.

Про третє місце Ноттінгема говорили цілий тиждень, а Нуну Ешпіріту Санту навіть визнали найкращим тренером попереднього туру. Команда залишилась третьою і в поточному – принаймні, до поєдинку між Челсі та Арсеналом. А от 3-матчева серія перемог "лісників" добігла кінця, завершившись на домашці з Нюкаслом.

Господарі навіть відкрили рахунок, ведучи до 54-ї хвилини, однак потім "сороки" увімкнули п'яту передачу. Награвши на 1,11 очікуваних голів, вони забили тричі – фінальний свисток зафіксував 3:1 на користь підопічних Едді Хау. Таким чином, Ньюкасл став п'ятою командою АПЛ з 18 очками в активі.

Тоттенхем міг стати третім колективом з 19 очками, однак для цього треба було розбити Іпсвіч. Усі були впевнені у тріумфі "шпор" – втім, перший тайм шокував лондонську публіку. Новачок АПЛ відправився на перерву за рахунку 0:2 на свою користь, а Ділеп записав у свій актив гол+пас.

Статистика при цьому була рівною (і навіть з перевагою гостей по xG). У другому таймі Тоттенхем очікувано підвищив оберти – за ударами було 11:2 на користь господарів. На 69-й хвилині тиск вилився у гол Бентанкура, однак на більше "шпор" не вистачило. Фінальний свисток зафііксував сенсаційну поразку підопічних Енджі Постекоглу, а Іпсвіч здобув свою дебютну перемогу після повернення в АПЛ.

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