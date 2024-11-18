"Червоні дияволи" пропонують Наполі обмін Джошуа Зіркзеє на Віктора Осімхена, повідомляє Calcionapoli24 з посиланням на Il Mattino.

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МЮ лише влітку заплатив 42,5 млн євро за форварда Болоньї, але його адаптація в Англії складається важко (один гол за 700 хвилин на полі). Осімхен вимушено також змінив клуб – Наполі влаштував публічні розбірки з бомбардиром і відправив його у Галатасарай на правах оренди. Там нігерієць вже встиг наколотити 8 голів у 9 матчах.

У контракті Осімхена з Наполі є пункт про викуп за 75 млн євро. МЮ готовий віддати Зіркзеє і доплатити 30 млн, хоча італійці віддають перевагу продажу суто за гроші. Зимовий трансфер малоймовірний, бо Віктор обіцяє дограти сезон у Галатасараї і лише влітку ухвалювати рішення про повноцінний перехід.

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