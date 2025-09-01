МЮ офіційно здихався Антоні – 100-мільйонний провал випросив повернення до фіналіста єврокубка
Бразильський вінгер Антоні офіційно став гравцем Бетіса.
Бетіс офіційно оформив повноцінний трансфер бразильського форварда Антоні з Манчестер Юнайтед, повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Ліверпуль відпустив чемпіона Європи – він може утворити дует з вигнанцем Манчестер Юнайтед
Сума угоди склала 22 мільйони євро плюс 3 мільйони бонусами. Крім того, Бетіс залишив за собою право на 50% від прибутку при можливому перепродажі Антоні в майбутньому.
Повернення до Бетіса стало логічним кроком після успішного сезону в оренді: Антоні забив 9 голів і віддав 5 асистів у 26 матчах, допомігши команді дійти до фіналу Ліги конференцій, де вони поступилися Челсі.
Вільяреал на останніх хвилинах втратив очки із Сельтою, Атлетік втримав перемогу над Бетісом