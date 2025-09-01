Бетіс офіційно оформив повноцінний трансфер бразильського форварда Антоні з Манчестер Юнайтед, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Сума угоди склала 22 мільйони євро плюс 3 мільйони бонусами. Крім того, Бетіс залишив за собою право на 50% від прибутку при можливому перепродажі Антоні в майбутньому.

Повернення до Бетіса стало логічним кроком після успішного сезону в оренді: Антоні забив 9 голів і віддав 5 асистів у 26 матчах, допомігши команді дійти до фіналу Ліги конференцій, де вони поступилися Челсі.

Triana nunca volvió a ser la misma. pic.twitter.com/Irilq3cqx7 — Real Betis Balompié (@RealBetis) September 1, 2025

