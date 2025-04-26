Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім очікує на підсилення, але є і вагома втрата, інформує прес-служба клубу.

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Вінгер Амад Діалло та центрбек Маттейс де Лігт близькі до повернення. Очікується, що наступного тижня вони розпочнуть тренування у загальній групі і спробують потрапити щонайменше до заявки на перший матч півфіналу ЛЄ проти Атлетіка (1 травня). Натомість Діогу Далот опинився в лазареті через травму литкового м'язу. Є ризик, що основний правий захисник МЮ більше не зіграє цього сезону, поповнивши сумну компанію Лісандро Мартінеса та Джошуа Зіркзеє.

Нагадаємо, у найближчому матчі "дияволи" гостюватимуть на полі Борнмута, але великого значення він не має. Підопічним Аморіма залишилося відмучитися 5 турів у АПЛ, де вони посідають принизливу 14-ту сходинку турнірної таблиці.

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