Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про довгоочікуване підписання Браяна Мбеумо. 25-річний нападник підписав контракт до літа 2030-го з опцією продовження ще на сезон. Топ-інсайдер Девід Орнштейн повідомляв, що трансфер обійшовся "червоним дияволам" у 75 млн євро, ще майже 7 млн євро Брентфорд зможе отримати бонусами. У попередньому розіграші АПЛ Мбеумо забив за "бджіл" 20 голів і посів четверту сходинку списку бомбардирів.

Титулований екс-капітан Ліверпуля став одноклубником Ярмолюка – легенда офіційно повертається в АПЛ

"Щойно я дізнався, що у мене є шанс перейти в Манчестер Юнайтед, я просто був зобов'язаний скористатися цією можливістю і підписати контракт з клубом моєї мрії. Командою, футболку якої я носив у дитинстві.

Я знаю, що у мене вистачить духу і характеру, щоб вийти тут на новий рівень, навчаючись у Рубена Аморіма і граючи поруч з футболістами світового класу", – зазначив Мбеумо.

Цього літа Брентфорд втратив багато ключових активів. Раніше клуб українця Єгора Ярмолюка продав капітана Крістіана Ньоргора в Арсенал, а головний тренер команди Томас Франк пішов у Тоттенхем.