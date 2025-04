Перші 70 хвилин гри на "Віталіті Стедіум" пройшли за невеличкою статистичної переваги МЮ. "Червоні дияволи" вели 55-45 за відсотком володіння, мали 17-15 за дотиками у штрафному, 10-8 за ударами й 0,96 vs 0,67 за очікуваними голами. У єдиноборствах вони теж були попереду (36 переможних із 59-ти).

Втім, це був саме той випадок, коли цифри викривляють реальну картину матчу. Насправді ж поєдинок був рівним і навіть дещо нудним. Яскравих моментів у манкуніанців було небагато – до 70-х хвилин пригадується тільки два удари Гарначо з-за меж штрафного (м'яч пройшов поруч з лівою і правою стійками), а також вихід Алехандро віч-на-віч після закидання від Бруну Фернандеша.

- Close attempt from Garnacho. pic.twitter.com/26gPzGSyuw — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

На жаль, в останньому епізоді виникали питання щодо гри Забарного, адже лонгбол пішов йому за спину. Українець не зміг перехопити м'яч, але від пропущеного гола "вишень" врятував Кепа.

- HUGE chance for Garnacho. pic.twitter.com/dtuz70Lcw2 — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Борнмут створив не більше. Так, вже на старті зустрічі Еванілсон прибіг на лінію воротарського й міг замикати крос від Семеньйо, однак до м'яча він не дотягнувся. На 23-й же хвилині "вишні" вийшли вперед, покаравши МЮ за невдалий розіграш біля власного штрафного.

Сміт відібрав м'яч у Доргу й прострілив на 11 метрів, Еванілсон п'яткою скинув під удар Семеньйо, а той вколотив сферу в ближній кут. 1:0!

- What a strike from Semenyo. Goal for Bournemouth. pic.twitter.com/KBa2HlXyg5 — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

До перерви Онана вже не тривожили, однак загалом хід гри перебував під контролем Борнмута. Підопічні Андоні Іраоли вдало пресингували й нічого не дозволяли супернику. Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги "вишень" – а вже на старті другого тайму господарі мали забивати вдруге!

Причому героєм міг стати Забарний. На 59-й хвилині Семеньйо прямим ударом зі штрафного поцілив у ближню стійку, а Ілля зіграв на добиванні. На жаль, удар українця встигли заблокувати.

- Bournemouth hit the post, what a free kick. pic.twitter.com/YVQEGbIz6y — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Задовго до цього епізоду Семеньйо стріляв з меж штрафного, скориставшись інертністю Доргу та Бруну Фернандеша. Антуан закрутив у ліву дев'ятку в дотик, але сфера пролетіла у метрі від воріт.

- BIG chance for Semenyo. pic.twitter.com/3dSx0uC0mJ — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Манчестер же нічим не відповідав. Винятком став крос від Доргу, який ледь не залетів за комір Кепи. Здавалося, що Борнмут спокійно доведе матч до перемоги.

- Keppa tips over a cross from Dorgu. pic.twitter.com/9jJsdcDR9W — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Втім, на 70-й хвилині "вишні" залишились у меншості. Трапився "нещасний випадок" – Еванілсон намагався накрити Мазрауї, але послизнувся й влетів шипами в коліно. Арбітр Пітер Бенкс після перегляду відеоповтору без вагань дістав червону.

- VAR checking for serious foul play.



? - RED CARD EVANILSON. pic.twitter.com/OFbYTkC9vv — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Варто зазначити, що Борнмут міг опинитись вдесятьох ще на 21-й хвилині, коли Адамс втратив рівновагу й двома ногами врізався у Гарначо. Тоді суддя пробачив Тайлера, адже той встиг зіграти у м'яч, та і кінцівки були не так високо підійняті.

- VAR looking at a possible Red Card. pic.twitter.com/HmJEsBjHTl — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

При грі 11 на 10 "дияволи" очікувано перехопили контроль, але особливого зиску в основний час він не приніс. Так, гості провели низку атак, пробиваючи із вигідних позицій у штрафному – от тільки оборона Андоні Іраоли накрила більшість ударів. У цій роботі старався і Забарний, який провів сім виносів, виграв три повітряних дуелі з п'яти й зробив по одному перехопленню та блокуванню.

Аж у компенсований час МЮ почав створювати дійсно гольові нагоди. Так, на 90+2-й свіжий Обі-Мартін відклеївся від Забарного й вгатив з-під Хейсена у ближню дев'ятку – Кепа врятував Борнмут.

- Wonderful hold up play from Chido Obi, very nearly a goal. pic.twitter.com/TuDwv3JDDa — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

На 90+4-й же серія заблокованих ударів завершилась потужним лонгшотом Бруну Фернандеша у правий верхній кут. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

- Inches away from Bruno Fernandes. pic.twitter.com/WrqeuZl1RX — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

Зрештою, на 90+6-й "червоні дияволи" дотиснули суперника. Забарний вибив подачу з правого флангу, а Бруну Фернандеш опинився на підбиранні й перевів сферу на лівий край штрафного. Шоу звідти прострілив на свіжого Угарте, а його замикання на лінії воротарського підрізав Хьойлунд – 1:1!

- HOJLUND RESCUES A POINT FOR UNITED. pic.twitter.com/KgnAtKYnnS — VAR Hub (@VARHub) April 27, 2025

У цьому епізоді можна ставити питання до Забарного, адже саме Ілля відкрив лінію передачі на Угарте. Втім, українець перемикався на перекриття потенційного прострілу на Хьойлунда – а от опорник Адамс відверто просав відкривання Мануеля. Хай там як, гол Расмуса виявився останнім у зустрічі. Нічия на "Віталіті"!

Манчестер Юнайтед залишився чотирнадцятим, продовживши безвиграшну серію до п'яти турів. Борнмут же тримається у семи залікових балах від зони єврокубків.

