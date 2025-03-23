Англійський клуб спробує підписати 24-річного футболіста під час літнього трансферного вікна, повідомляє Todofichajes. Манкуніанці хочуть підсилити конкуренцію на лівому фланзі атаки, адже після відходу Маркуса Рашфорда в Астон Віллу там залишився лише Алехандро Гарначо.

Конкуренту Мудрика вказують на двері – Челсі готує масштабний розпродаж зірок влітку

Манчестер Юнайтед буде готовий придбати українця за суму близько 40-50 мільйонів євро, проте остаточне рішення про можливиий трансфер Мудрика має ухвалити головний тренер клубу Рубен Аморім.



Нагадаємо, у грудні 2024 року Михайло Мудрик був відсторонений від матчів та тренувань Челсі через провалений тест на допінг. За інформацією ЗМІ, в організмі футболіста виявили заборонений препарат мельдоній. Раніше повідомлялося, що сторона гравця хоче відкрити допінг-пробу В.

У нинішному сезоні український вінгер провів 15 матчів за клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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