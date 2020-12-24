Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані став героєм поєдинку, проте водночас і антигероєм одного із епізодів.

Манчестер Юнайтед здолав Евертон (2:0) у чвертьфіналі Кубку англійської ліги та пробився в півфінал, де зіграє з Ман Сіті.

Евертон – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Героєм цього поєдинку визнали Кавані, який забив перший гол МЮ на 88 хвилині. Проте, до цього уругваєць в дебюті другого тайму неоднозначно відзначився – Едінсон схопив Єррі Міну за шию, після чого той моментально впав на газон. Щоправда, все відбувалось в обопільній боротьбі. Арбітр цей епізод проігнорував.

До слова, в Прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед йде одним із лідерів – третя сходинка та 5-очкове відставання від першого Ліверпуля.

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