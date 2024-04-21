Через травми "дияволи" втратили ще трьох гравців перед півфіналом Кубка Англії проти Ковентрі. Це Мейсон Маунт, Соф'ян Амрабат і Віллі Камбвала, повідомляє Manchester Evening News.

"Пам'ятай своє місце, недоносок": чемпіон світу зірвався на "зрадника" після дикої розв'язки між Челсі та МЮ

МЮ перетнув сюрреалістичну позначку у 60 різних пошкоджень за сезон. У Тен Хага залишився єдиний здоровий "справжній" центрбек – Харрі Магуайр. Проти Ковентрі доведеться опускати нижче Каземіро або давати шанс комусь з юніорів, яких довикликали для заповнення заявки. Гра відбудеться 21 квітня, початок о 17:30 за київським часом.

У "лазаретному рекорді" МЮ помітну роль відіграв Маунт, за якого влітку віддали Челсі 60 млн фунтів. Хавбек постійно ламається і забив всього один гол у 12 матчах АПЛ. Цього разу Маунт протримався 50 ігрових хвилин з п'яти виходів на заміну та знову вилетів.

Шкільний урок у штрафному майданчику: найвідоміша командна розмова в історії АПЛ