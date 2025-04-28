Шотландець був улюбленцем фанатів Манчестер Юнайтед та самого сера Алекса Фергюсона, але минулого літа його продали на південь Італії за 30 мільйонів євро. Ерік Тен Хаг хотів більш "інтелектуального" гравця в центр поля.

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Нідерландця викинули з Олд Траффорд ще у жовтні через провальні результати, а Мактомінай розцвів під керівництвом Антоніо Конте. У 32 матчах сезону новачок Наполі оформив 12 голів та 4 асисти.

Завдяки вчорашньому дублю у ворота Торіно Скотті вже став найрезультативнішим шотландцем в рамках одного розіграшу Серії А. "Мактермінатор" у чемпіонаті настріляв 11 голів, побивши рекорд легендарного Деніса Лоу, який у своїй єдиній кампанії за Торіно (1961/62) обмежився 10 точними ударами. На жаль, володар "Золотого м'яча-1964" помер у січні цього року і вже не може порадіти за земляка...

11 - #McTominay scored 11 goals in the current league, more than any other ?????? player in a single Serie A campaign (overtaken Law in 1961/62); before him, the last ?????? midfielder able to score 10+ goals in a single Big-5 campaign was Charlie Adam in 2010/11 (12, Blackpool). Royal. pic.twitter.com/CUQnQjF4J0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025

Ще одна особливість Мактоміная – вміння "відкривати" матчі. 7 його голів забиті за рахунку 0:0. Простий та ефектний стиль шотландця нерідко дозволяє Наполі проламувати редути суперників-аутсайдерів.

Партенопейці не програють вже 2 місяці й вийшли в лідери Серії А, скориставшись осічками Інтера. За 4 тури до фінішу команда Конте має 3 очки запасу. У 28-річного Мактоміная є реальний шанс на перший чемпіонський титул в кар'єрі. Скотті явно мріяв про таке досягнення з МЮ, але рідний клуб продовжує грузнути в болоті, міняючи модних тренерів та попсових зірок за 100 млн євро.

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