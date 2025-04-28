МЮ кусає лікті: списаний улюбленець Фергі мчить до Скудетто, "відкриває" матчі й побив рекорд володаря "Золотого м'яча"
Скотт Мактомінай став надважливою складовою Наполі у боротьбі за титул чемпіона Італії.
Шотландець був улюбленцем фанатів Манчестер Юнайтед та самого сера Алекса Фергюсона, але минулого літа його продали на південь Італії за 30 мільйонів євро. Ерік Тен Хаг хотів більш "інтелектуального" гравця в центр поля.
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Нідерландця викинули з Олд Траффорд ще у жовтні через провальні результати, а Мактомінай розцвів під керівництвом Антоніо Конте. У 32 матчах сезону новачок Наполі оформив 12 голів та 4 асисти.
Завдяки вчорашньому дублю у ворота Торіно Скотті вже став найрезультативнішим шотландцем в рамках одного розіграшу Серії А. "Мактермінатор" у чемпіонаті настріляв 11 голів, побивши рекорд легендарного Деніса Лоу, який у своїй єдиній кампанії за Торіно (1961/62) обмежився 10 точними ударами. На жаль, володар "Золотого м'яча-1964" помер у січні цього року і вже не може порадіти за земляка...
Ще одна особливість Мактоміная – вміння "відкривати" матчі. 7 його голів забиті за рахунку 0:0. Простий та ефектний стиль шотландця нерідко дозволяє Наполі проламувати редути суперників-аутсайдерів.
Партенопейці не програють вже 2 місяці й вийшли в лідери Серії А, скориставшись осічками Інтера. За 4 тури до фінішу команда Конте має 3 очки запасу. У 28-річного Мактоміная є реальний шанс на перший чемпіонський титул в кар'єрі. Скотті явно мріяв про таке досягнення з МЮ, але рідний клуб продовжує грузнути в болоті, міняючи модних тренерів та попсових зірок за 100 млн євро.
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