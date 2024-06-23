Ерік Тен Хаг запрошує у свій штаб зіркового земляка – Рууда ван Ністелроя, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво МЮ вело переговори зі зірковим тренером – Тен Хаг знав про "зраду"

Іменитий екс-форвард рік перебуває у відпустці, а до того провів сезон 2022/23 на чолі ПСВ. Ван Ністелрой встиг виграти з "фермерами" Суперкубок та Кубок Нідерландів, але достроково розірвав свій контракт. Робота асистентом в МЮ – не єдина пропозиція на столі 47-річного фахівця. Бернлі кличе його головним після вильоту в Чемпіоншип і відходу Венсана Компані.

Нагадаємо, що ван Ністелрой мав славетні 5 років ігрової кар'єри на Олд Траффорд (2001-2006). Нідерландець відіграв у футболці "дияволів" 219 матчів, оформивши 150 голів та 30 асистів.

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