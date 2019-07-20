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Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу Міжнародного кубка чемпіонів

19:02 208 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу Міжнародного кубка чемпіонів
Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу 20.07.2019

Манчестер Юнайтед переміг Інтер у першому турі Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Інтер на "Футбол 24".

 

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0

Гол: Грінвуд, 76

Долю матчу 1-го туру Міжнародного кубка чемпіонів вирішив єдиний гол. Його автором став молодий нападник манкуніанців Мейсон Грідвуд на 75-й хвилині гри, яка проходила в Сінгапурі.

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До слова, у складі Манчестер Юнайтед на поле вийшов Поль Погба, якого активно сватають в мадридський Реал. Відзначимо, що трансферне вікно в АПЛ закриється вже 8 серпня – після цього клуби елітного англійського дивізіону зможуть лише продавати гравців за кордон або в нижчі ліги.

Наступний поєдинок Міжнародного кубка чемпіонів підопічні Сульшера проведуть 25 липня проти Тоттенхема. Інтер днем раніше зіграє з Ювентусом.

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Міжнародний кубок чемпіонів Світ Відеоновини Товариські матчі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Манчестер Юнайтед - Інтер
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