"Червоні дияволи" пропонували Ювентусу обміняти португальця на півзахисника Адріена Рабйо, інформує кореспондент RaiSport Паоло Паганіні.

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Туринці відповіли категоричною відмовою, адже самі лише рік тому позбулися вимогливої зірки. Переговори з МЮ щодо Рабйо продовжились, але вже суто у напрямку грошової компенсації. Контракт француза завершується через рік, як і в Роналду з "червоними дияволами".

Натомість Жорже Мендеш надалі шукатиме учасника ЛЧ для Кріша. 37-річний форвард не змінив свою думку, сподіваючись покинути Олд Траффорд до кінця трансферного вікна.

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