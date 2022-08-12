МЮ хотів обміняти Роналду в Ювентус – відповідь туринців була категоричною
Манчестер Юнайтед намагався використати Кріштіану Роналду задля своїх трансферних цілей.
"Червоні дияволи" пропонували Ювентусу обміняти португальця на півзахисника Адріена Рабйо, інформує кореспондент RaiSport Паоло Паганіні.
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Туринці відповіли категоричною відмовою, адже самі лише рік тому позбулися вимогливої зірки. Переговори з МЮ щодо Рабйо продовжились, але вже суто у напрямку грошової компенсації. Контракт француза завершується через рік, як і в Роналду з "червоними дияволами".
Натомість Жорже Мендеш надалі шукатиме учасника ЛЧ для Кріша. 37-річний форвард не змінив свою думку, сподіваючись покинути Олд Траффорд до кінця трансферного вікна.
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