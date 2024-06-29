Манчестер Юнайтед розглядає можливість трансферу захисника Баварії Маттейса де Лігта, повідомляє The Athletic.

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Переговори між клубами ще не розпочато, але зазначається, що Маттейс де Лігт став конкретною трансферною метою для МЮ. Очікується, що ціна трансферу захисника становитиме близько 50 мільйонів євро.

До слова, Де Лігт виступає за Баварію з липня 2022 року, відколи він перейшов з Ювентуса за 67 мільйонів євро. Його угода з німецьким клубом чинна до червня 2027 року. Минулого сезону 24-річний гравець провів 30 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює нідерландця в 65 мільйонів євро.

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