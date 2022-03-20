Керівництву Манчестер Юнайтед запропонували три варіанти:

– косметичне оновлення глядацьких місць і корпоративних зон;

– реконструкція трибуни сера Боббі Чарльтона, яка дозволить розширити місткість стадіону до 80 тисяч;

– знесення Олд Траффорд і побудова нового стадіону поблизу.

Якщо боси клубу оберуть третій варіант, то будуть змушені витратити 1,5 мільярда фунтів, повідомляє Daily Mail. Нова надсучасна арена МЮ може стати найдорожчою у світі. Зараз першість тримає стадіон Тоттенхема (1,1 млрд фунтів), але за останні роки ціна на будівельні матеріали сильно виросла. До того ж, як зазначає джерело, вартість будівництва зросла через світову невизначеність, спричинену вторгненням Росії в Україну.

Пріоритетним для Манчестер Юнайтед виглядає другий варіант з розширенням трибуни сера Боббі Чарльтона. Така реконструкція обійдеться в 400 мільйонів фунтів. Клубу не доведеться закривати стадіон і втрачати кошти на квитках.

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