Манкуніанці чергували перемоги з нічиїми у попередніх 4 турах. Зараз наставав час якраз брати 3 очки. Тим паче, що суперник показує себе як абсолютно домашня команда. Усі 3 попередні перемоги "молотів" трапилися в рідних стінах, а 4 останні виїзди завершилися лише 1 набраним балом. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 18:15. Рашфорд активний на початку. Маркус запоров кілька моментів у рамках штрафного. Перший влучний постріл в активі Роналду, який на 15 хвилині бахнув здалеку.

Далі ініціативу перехопили лондонці. Керер красиво пройшов на дриблінгу в чужий штрафний, але пас на Бовена був не найкращим рішенням німця. По-перше, офсайд. По-друге, Джаррод і так не прошив голкіпера. Бенрама двічі опинявся в непоганих позиціях, однак спроби активного алжирця блокували. А далі спрацював геній Еріксена. Данець тонко обігрався з Фернандешем на фланзі, після чого подав. Рашфорд перевисів у повітрі Керера і відкрив рахунок. Манкуніанці спокійно довели тайм до перемоги.

На другу половину не вийшов травмований Фабіанскі. Голкіпера гостей замінив Ареола. Після перерви команда Мойєса ледь не залишилася в меншості. Скамакка, в якого вже була жовта, високо задертою ногою врізав Мартінесу. Наставник Вест Хем Юнайтед від гріха подалі замінив італійця на Антоніо. Лондонці доволі безпорадно шукали свій перший удар у площину воріт, а тим часом Роналду за якусь хвилину тричі поспіль пробивав.

ВХЮ піднатиснув після 65 хвилини. Далот виніс після націленої подачі на дальню стійку. Антоніо в силовій боротьбі обікрав Мартінеса, але ситуацію завершував Доусон, якому не вдався удар з-за меж штрафного. Є перше влучання у площину воріт після перерви та у лондонців загалом. Бенрама не завдав Де Хеа особливих проблем. Ще кілька разів Далот страхує партнерів. Антоніо ефектно бахнув здалеку. Рука Де Хеа може попікати від сили удару. Блискуча подача Крессвелла, не менш красивий удар Зума головою. І знову Де Хеа у польоті витягує. Мактомінай традиційно для самого себе небезпечно врізається ногою в суперника. Судді не бачать підстав для пенальті, хоча Зума страждав досить переконливо.

FT: Manchester United 1 - 0 West Ham United



xG: 1.07 - 0.89

Shots: 16 - 13

MOTM: Christian Eriksen (8.48)#MUNWHUhttps://t.co/vtosdbeoIF pic.twitter.com/NtAecSTBMY — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 30, 2022

Фред знову ледь не вирішив усі питання. Екс-хавбек Шахтаря, який вийшов сьогодні на заміну, елегантно пробивав головою після навісу Мактоміная. Стійка врятувала Ареаола. Бруно Фернандеш заробив дискваліфікацію, отримавши жовту в компенсований час. Португалець пропустить наступний тур, і це серйозна втрата для середини поля. На останніх секундах Магвайр виніс з порожніх воріт після удару Бовена, а Де Хеа витягнув дальній постріл Райса. Драматична розв'язка, але МЮ таки набирає 23 очки і лише на 1 бал відстає від четвертого в таблиці Ньюкасла. Вест Хем з 14 пунктами залишається на 13 місці.