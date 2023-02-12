МЮ дивом дотиснув Лідс і наблизився до Зінченка в таблиці АПЛ – дежавю Рашфорда, 6 сейвів героїчного Де Хеа
Друге протистояння команд за 4 дні після нічиєї на Олд Траффорд (2:2). Матч, як і онлайн-трансляція Лідс – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 16:00. Господарі почали дуже активно. Магвайр випустив Бамфорда на ближній, Де Хеа парирував, а Саммервіль з кількох метрів не влучив у практично порожні ворота. На перший удар МЮ довелося чекати аж 20 хвилин. Закидання з глибини, Санчо з правого флангу відкидає у центр, Бруну не влучає з вигідної позиції у штрафному.
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Дальній удар того ж Фернандеша заблокували не без допомоги руки. Португалець двічі поспіль активно бігав за суддею. Бруну сигналізував про це, вимагаючи чи то штрафний, чи то пенальті – все дарма. Ще один вбивчий момент Лідса трапився на 44 хвилині. Знову Саммервіль продерся до воротарського, скориставшись провалом Маласії (підбив головою на хід) і Магвайра (незграбно відкинув під повторний удар). Де Хеа парирував і відвів загрозу на добиванні. Іспанський голкіпер у своєму 400 матчі в АПЛ – головний і чи не єдиний герой МЮ у першому таймі.
На першій доданій Вьобер просто подарував м'яч Бруну на своїй половині. Португалець вивалився на побачення з Мельє, але програв дуель з голкіпером. Атаку продовжив кутовий зі ще одним курйозом. Після подачі Шоу Ейлінг ледь не зрізав у власні ворота животом, а Рашфорд не замкнув на дальній. Вибуховий початку другої половини. Тепер уже Шоу починає чужу атаку невдалим пасом. Саммервіль, Маккені, Харрісон і Кох втрачають 4 розкішні моменти поспіль.
Стандарти, тиск на задню лінію, дальні закидання – всі компоненти атакувальної тактики Лідса працюють значно краще, ніж поодинокі ходи гостей. Ейлінг через себе з кількох метрів не прошив Де Хеа. Довелося вмикати дальній удар (Далот поцілив у поперечку) та звичну ще з попереднього матчу зброю (Шоу навісив, Рашфорд головою на межі офсайду замкнув). Вегхорст кинув у прорив лівим краєм Гарначо, який від стійки таки реалізував свій момент – а скільки ж їх було ще 4 дні тому?!
Рашфорд після пасу за спини і Вегхорст на стандарті забивають ще, але офсайди в обох випадках. Лідс тиснув і на останніх хвилинах. Той же Вегхорст вибив ледь не з лінії воріт. Де Хеа заслужив зберегти ворота сухими. МЮ набирає 46 очок і виходить на 2 місце, до матчу Ман Сіті проти Астон Вілли випереджаючи команду Гвардіоли на 1 пунктик. До лідера не вистачає якихось 5 балів. Хоча команді Зінченка хвилюватися ще рано, адже підопічні Тен Хага зіграли на 2 матчі більше. У Лідса 19 очок та загрозливе 17 місце в таблиці – у понеділок, 13 лютого Евертон Миколенка може посунути "павичів" у зону вильоту.
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