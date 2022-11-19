Манчестер Юнайтед, Челсі та Арсенал розглядають трансфер 28-річного нідерландця на зимове вікно, повідомляє Sport.es.

Барселона завдяки травмам "вкрала" у Баварії рекорд чемпіонатів світу – Хаві хапається за голову

Барселона сподівалася позбутися Депая і його зарплати ще минулого літа, хоча його контракт розрахований до червня 2023-го. На форварда претендував Ювентус, але домовитися не вдалося. У першій половині сезону Мемфіс награв жалюгідні 130 хвилин і забив один гол, тому його статус "вигнанця" у команді Хаві жодним чином не змінився.

У січні безкоштовний форвард якісного рівня може знадобитися багатьом клубам АПЛ. Втім, жодних переговорів Депая з вищезгаданим тріо не буде до завершення чемпіонату світу. Зірка збірної Нідерландів планує проявити себе на Мундіалі і суттєво підвищити свою цінність перед відкриттям трансферного вікна.

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