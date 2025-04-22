Топ-клуби Європи активно стежать за форвардом Борусії Сергу Гірассі, повідомляє Sky Sports Germany.

Челсі побореться з Наполі за найкращого бомбардира ЛЧ – він зробив хет-трик у ворота Барселони та забивав Шахтарю

Серед них Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал та Челсі. Гравець поки що не бажає покидати Дортмунд, проте в його контракті є пункт про викуп, яким можуть скористатися зацікавлені команди.

Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25. В його активі 13 голів Борусії Дортмунд в поточному розіграші, зокрема хет-трик у ворота Барселони у чвертьфінальному протистоянні.

Додамо, що гвінейський форвард перейшов у стан "джмелів" влітку 2024 року зі Штуттгарта. 29-річний нападник зіграв у 41 матчі в поточному сезоні, забивши 29 голів та зробивши 8 асистів в усіх турнірах.

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