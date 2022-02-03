Сергій Мякушко не довго залишався без команди після відходу з Миная.

Сергій Мякушко приєднається до Колоса на турецьких зборах, повідомляє Meta-Ratings.

Безбородько може підсилити Колос

Головний тренер ковалівців Ярослав Вишняк очікує на 28-річного півзахисника у спарингу проти чорногорського Рудара, який запланований на 5 лютого. Про підписання контракту поки не йдеться.

Нещодавно Сергій розірвав угоду з Минаєм, провівши за закарпатців лише три матчі. В УПЛ Мякушко встиг пограти за Динамо, Карпати та низку інших клубів.

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