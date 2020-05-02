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Мякушко зізнався, що найбільше вразило його в Алькорконі

2 травня 18:32 571 Читать на русском
Мякушко зізнався, що найбільше вразило його в Алькорконі
Сергій Мякушко / Фото з відкритих джерел

Український представник іспанської Сегунди Сергій Мякушко поміркував щодо відмінностей між Україною та Іспанією.

"Коли прийшов сюди – у команді було три воротарі. Один був основним, другий – запасним, а третій – взагалі в заявку не потрапляв. Вони на таких максималках тренувалися, що просто капець.

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Напевно, не бачив ні в одному клубі, щоб три воротарі працювали годину до тренування і дві години після. Це професіоналізм. Багато пацанів викладається в тренажерних залах постійно до і після тренувань. Стоїш в черзі, щоб гантельку взяти. В Іспанії багато для футболу і футболістів зроблено. Елементарно – подушка в автобусі. Дрібниці, які клуб не зобов'язаний робити, але вони є для комфорту", – сказав Мякушко на сторінці програми "Футбольний формат" у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Мякушко перейшов у Алькоркон на початку липня 2019 року. Угода з 26-річним українцем розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три. У поточному сезоні українець провів за міцного середняка Сегунди 13 матчів у всіх турнірах.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Легіонерський хліб Сегунда Сергій Мякушко Сергій Мякушко Алькоркон Алькоркон
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