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"Мякушко та Швед – приклади для наслідування", – юний талант Карпат

06:30 454 Читать на русском
"Мякушко та Швед – приклади для наслідування", – юний талант Карпат
Ростислав Лях / ФК Карпати

Юний нападник Карпат Ростислав Лях прокоментував значимість Мар'яна Шведа та Сергія Мякушка.

"Основна команда – це великий прогрес для мене. Спершу було важко перелаштуватися з молодіжного футболу в дорослий. Проте, тренуватися із старшими партнерами – це однозначна мотивація для мене.

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Сергій Мякушко, Мар’ян Швед – приклади для наслідування. Щодня старався вчитись у них та переймати щось нове. Це не важко, бо в Карпатах дуже дружній колектив. Я хотів прогресувати дивлячись на них.

Мені було надзвичайно приємно у свої 18 бути в заявці на матч першої команди. Буду наполегливіше працювати на тренуваннях, щоб в наступних іграх отримати шанс дебютувати в Прем’єр-лізі", – цитує Ляха офіційний сайт Карпат.

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Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Ростислав Лях Ростислав Лях Сергій Мякушко Сергій Мякушко
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