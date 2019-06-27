"Мякушко та Швед – приклади для наслідування", – юний талант Карпат

Юний нападник Карпат Ростислав Лях прокоментував значимість Мар'яна Шведа та Сергія Мякушка.

"Основна команда – це великий прогрес для мене. Спершу було важко перелаштуватися з молодіжного футболу в дорослий. Проте, тренуватися із старшими партнерами – це однозначна мотивація для мене.

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Сергій Мякушко, Мар’ян Швед – приклади для наслідування. Щодня старався вчитись у них та переймати щось нове. Це не важко, бо в Карпатах дуже дружній колектив. Я хотів прогресувати дивлячись на них.

Мені було надзвичайно приємно у свої 18 бути в заявці на матч першої команди. Буду наполегливіше працювати на тренуваннях, щоб в наступних іграх отримати шанс дебютувати в Прем’єр-лізі", – цитує Ляха офіційний сайт Карпат.

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