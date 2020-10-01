Український півзахисник Сергій Мякушко підписав контракт з командою Подбескідзе, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Мякушко покинув Алькоркон

Екс-гравець Карпат уклав з новим клубом угоду на рік з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, Мякушко нещодавно покинув іспанський Алькоркон, до якого приєднався минулого літа, але так і не зміг себе проявити. Хавбек провів у Сегунді 16 матчів без жодної результативної дії. Контракт з Алькорконом передбачав пункт продовження співпраці ще на три сезони, однак виступи українця не переконали "гончарів" його активувати.

До слова, в Україні окрім Карпат Сергій встиг пограти за Оболонь, Говерлу та Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 475 тисяч євро.

Подбескідзе після 5 турів чемпіонату Польщі посідає у турнірній таблиці Екстракляси передостанню сходинку, не здобувши у поточному сезоні ще жодної перемоги.

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