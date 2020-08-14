Мякушко покинув Алькоркон

Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що 4 серпня українець отримав статус вільного агента.

Зозуля отримав чергову нагороду в Альбасете

Мякушко приєднався до Алькоркона минулого літа, але так і не зміг проявити себе в іспанському клубі. Хавбек провів 16 матчів у Сегунді без жодної результативної дії. Контракт з Алькорконом передбачав пункт продовження співпраці ще на три сезони, проте такі виступи 27-річного гравця не переконали "гончарів" його активувати.

Нагадаємо, в Україні Мякушко встиг пограти за такі клуби, як Оболонь, Говерла, Динамо та Карпати.

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