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Мякушко покинув Алькоркон

10:13 - Читать на русском
Мякушко покинув Алькоркон
Сергій Мякушко / Сайт Алькоркона

Атакувальний півзахисник Сергій Мякушко шукатиме нову команду цього літа.

Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що 4 серпня українець отримав статус вільного агента.

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Мякушко приєднався до Алькоркона минулого літа, але так і не зміг проявити себе в іспанському клубі. Хавбек провів 16 матчів у Сегунді без жодної результативної дії. Контракт з Алькорконом передбачав пункт продовження співпраці ще на три сезони, проте такі виступи 27-річного гравця не переконали "гончарів" його активувати.

Нагадаємо, в Україні Мякушко встиг пограти за такі клуби, як Оболонь, Говерла, Динамо та Карпати.

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Теги
Трансфери Сергій Сергій Мякушко Іспанія Алькоркон Алькоркон Українці за кордоном
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