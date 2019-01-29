Мякушко оцінив гру Хонгла у дебютному матчі за Карпати

Львівські Карпати під час зборів у Туреччині переграли в контрольному матчі казахський Тараз. Півзахисник львів'ян Сергій Мякушко задоволений грою команди.

"Думаю, що команда отримала задоволення від гри. Ми багато атакували, контролювали м'яч, надійно зіграли в обороні.

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Але суперник дуже вдало розпочав другий тайм. Вони, наче, всією командою кинулись в напад, що призвело до наших помилок у захисті. Пропустили гол, потім ще й пенальті заробили. Якби не подальші сейви Германа Пенькова – невідомо, як би завершився матч.

Можу відзначити дебют нашого новачка Мартіна Хонгла. Він добре зіграв в обороні та був спокійний при роботі з м’ячем. Молоді гравці також стараються і добре працюють, серед них є багато талановитих виконавців.

Карпати перемогли у спарингу Тараз – новачок Хонгла дебютував за "левів"

Не скажу, чи команда вже напрацювала певну тактичну схему гри та знайшла свій стиль – це питання більше до тренера. Але можу сказати, що ми розуміємо його вимоги", – цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.

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