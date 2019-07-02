Мякушко офіційно став гравцем Алькоркона

Український півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії.
Алькоркон, який виступає в іспанській Сегунді, оголосив про підписання контракту з Сергієм Мякушком.
Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19
Угода з 26-річним українцем розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три.
Вихованець київського Динамо виступав у складі львівської команди з 2017 року і став найкращим гравцем "зелено-білих" у сезоні 2018/19.
"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну