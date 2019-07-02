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Мякушко офіційно став гравцем Алькоркона

2 липня 23:15 5980 Читать на русском
Мякушко офіційно став гравцем Алькоркона
Сергій Мякушко / фото із соцмереж

Український півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії.

Алькоркон, який виступає в іспанській Сегунді, оголосив про підписання контракту з Сергієм Мякушком.

Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19

Угода з 26-річним українцем розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три.

Вихованець київського Динамо виступав у складі львівської команди з 2017 року і став найкращим гравцем "зелено-білих" у сезоні 2018/19.

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Теги
Трансфери Іспанія Українці за кордоном Сергій Мякушко Сергій Мякушко Алькоркон Алькоркон Сегунда
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