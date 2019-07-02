Мякушко офіційно став гравцем Алькоркона

Український півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії.

Алькоркон, який виступає в іспанській Сегунді, оголосив про підписання контракту з Сергієм Мякушком.

Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19

Угода з 26-річним українцем розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три.

Вихованець київського Динамо виступав у складі львівської команди з 2017 року і став найкращим гравцем "зелено-білих" у сезоні 2018/19.

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