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Мякушко не очікував розгрому у грі проти Чорноморця

16:43 376 Читать на русском
Мякушко не очікував розгрому у грі проти Чорноморця
Сергій Мякушко / Фото: ФК Карпати

Хавбек львівських Карпат Сергій Мякушко поділився враженнями від матчу проти Чорноморця, в якому йому вдалося оформити дубль.

"Вважаю, що результат є дуже хорошим. Ми хотіли перемогти. Однак ми не очікували, що результат на табло буде саме таким. Те, що я двічі забив – це також чудово.

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Одесити непогано пресингували ще на нашій половині поля. Помітно було, що у них є велике бажання перемогти. Добре, що нам вдалося забити на перших хвилинах. Це дало нашій команді впевненість і спокій.

Забиті голи хочу присвятити своїм батькам та бабусі, у неї недавно був день народження", – цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.

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Україна13 тур

Чорноморець - Карпати: Неділя 28 жовтня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 5
Карпати
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Карпати Карпати Чорноморець - Карпати Сергій Мякушко Сергій Мякушко
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