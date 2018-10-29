Мякушко не очікував розгрому у грі проти Чорноморця

Хавбек львівських Карпат Сергій Мякушко поділився враженнями від матчу проти Чорноморця, в якому йому вдалося оформити дубль.

"Вважаю, що результат є дуже хорошим. Ми хотіли перемогти. Однак ми не очікували, що результат на табло буде саме таким. Те, що я двічі забив – це також чудово.

Чорноморець – Карпати – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Одесити непогано пресингували ще на нашій половині поля. Помітно було, що у них є велике бажання перемогти. Добре, що нам вдалося забити на перших хвилинах. Це дало нашій команді впевненість і спокій.

Забиті голи хочу присвятити своїм батькам та бабусі, у неї недавно був день народження", – цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ