toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мякушко: Гравці Карпат встигли засумувати за футболом, сподіваюся, що зможемо надолужити втрачене

30 грудня 23:31 112 Читать на русском
Мякушко: Гравці Карпат встигли засумувати за футболом, сподіваюся, що зможемо надолужити втрачене
Сергій Мякушко /фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко розповів про свою відпустку, а також пригадав найкращий матч "левів" у першій частині сезону 2018/19.

"Відпустка? На вихідні з’їздив до Риму, згодом повернувся до Києва. Ще через тиждень вирушив у Мілан. Зараз у столиці України займаюся на основі програми, яку для нас підготував тренерський штаб. Також активно граю у теніс.

"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренера

Вже починаю сумувати за футболом. Думаю, кожен з карпатівців вже встиг відпочити і засумувати. До завершення відпустки залишилося не так вже й багато часу, тому треба якомога якісніше відпочити і набратися сил. Для футболіста правильний режим і відпочинок мають велике значення.

В минулому сезоні я двічі відзначився зі штрафних, а у цьому – одного разу. Попереду ще практично половина сезону. Сподіваюся, що зможу не лише надолужити втрачене, а й перевершити минулорічний показник. Мені б цього хотілося.

У багатьох матчах Карпати створювали моменти, які, на жаль, не реалізовували. Так склалося, що саме в матчі з Чорноморцем наша атака відмінно використала свої моменти, ми добре спрацювали. Тим більше, що Карпати перебували у чудовій формі і перемагали у кількох виїзних матчах поспіль. Мабуть, тоді найкраще почули і виконали установку тренера", – цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.

В сезоні 2018/19 Мякушко відзначився 3 голами в УПЛ.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Теги
Сергій Мякушко Сергій Мякушко Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Харатін – гравець Ференцвароша
    Україна — 30 груд2553 Харатін – гравець Ференцвароша
1
дн
:
12
год
:
34
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук