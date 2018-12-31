Мякушко: Гравці Карпат встигли засумувати за футболом, сподіваюся, що зможемо надолужити втрачене

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко розповів про свою відпустку, а також пригадав найкращий матч "левів" у першій частині сезону 2018/19.

"Відпустка? На вихідні з’їздив до Риму, згодом повернувся до Києва. Ще через тиждень вирушив у Мілан. Зараз у столиці України займаюся на основі програми, яку для нас підготував тренерський штаб. Також активно граю у теніс.

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Вже починаю сумувати за футболом. Думаю, кожен з карпатівців вже встиг відпочити і засумувати. До завершення відпустки залишилося не так вже й багато часу, тому треба якомога якісніше відпочити і набратися сил. Для футболіста правильний режим і відпочинок мають велике значення.

В минулому сезоні я двічі відзначився зі штрафних, а у цьому – одного разу. Попереду ще практично половина сезону. Сподіваюся, що зможу не лише надолужити втрачене, а й перевершити минулорічний показник. Мені б цього хотілося.

У багатьох матчах Карпати створювали моменти, які, на жаль, не реалізовували. Так склалося, що саме в матчі з Чорноморцем наша атака відмінно використала свої моменти, ми добре спрацювали. Тим більше, що Карпати перебували у чудовій формі і перемагали у кількох виїзних матчах поспіль. Мабуть, тоді найкраще почули і виконали установку тренера", – цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.

В сезоні 2018/19 Мякушко відзначився 3 голами в УПЛ.

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