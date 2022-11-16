М'яч, яким Дієго Марадона забив два найвідоміші голи в історії футболу, був проданий за 2 мільйони фунтів стерлінгів.

У чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року між Англією та Аргентиною форвард Дієго Марадона забив два пам'ятні голи. Один – після сольного проходу майже з центру поля, другий – рукою. Згодом збірна Аргентини виграла той чемпіонат світу, здолавши у фіналі ФРН (3:2).

М'яч, забитий "рукою Бога", продадуть на аукціоні – реліквію Марадони оцінили у величезну суму

М'яч із чвертьфінальної зустрічі між Аргентиною та Англією був виставлений на аукціон туніським арбітром тієї зустрічі Алі Бін Насером. Як інформує The Guardian, торги розпочалися з 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, і зрештою досягли 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джерело також зазначає, що ігрова футболка Марадони з цього матчу була продана в травні за рекордні 7,1 мільйона фунтів стерлінгів, хоча очікувалося, що вона коштуватиме близько 4 мільйонів.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"