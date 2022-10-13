М'яч, яким Дієго Марадона забив два найвідоміші голи в історії футболу, виставлений на аукціон.

У чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року між Англією та Аргентиною форвард Дієго Марадона забив два пам'ятних голи. Як інформує ВВС, м'яч із цього матчу було виставлено на аукціон. Очікується, що його продадуть за 2,5-3 мільйони фунтів стерлінгів. Аукціон відбудеться 16 листопада.

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Футбольну реліквію продає Алі бін Нассер, туніський арбітр, який не помітив, як у випадку з першим голом Марадони у тій зустрічі Дієго підіграв собі рукою.

Нагадаємо, що Аргентина перемогла Англію у тій зустрічі з рахунком 2:1. Після матчу Марадона сказав, що забив перший гол у ворота Пітера Шилтона "рукою Бога".

Збірна Аргентини виграла той ЧС-1986.

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