"М'яч круглий – все може статися": захисник збірної Фінляндії побоюється підопічних Петракова
Оборонець фінської команди Албін Гранлунд радий поверненню у збірну і готується допомогти "пугачам" у найближчих матчах відбору ЧС-2022.
"Радий знову бути у збірній. У нас залишаються хороші шанси у кваліфікації і наша мета – стати учасниками чемпіонату світу.
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У національній команді кожен віддає всього себе і по-іншому бути не може. Я ще не дивився в таблицю, але вже думаю про поєдинок з Україною. У нас хороші результати, але м'яч круглий – тому все може трапитися. Всі потребують очок, попереду цікаві матчі", – цитує Гранлунд офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії.
Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).
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