"Радий знову бути у збірній. У нас залишаються хороші шанси у кваліфікації і наша мета – стати учасниками чемпіонату світу.

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У національній команді кожен віддає всього себе і по-іншому бути не може. Я ще не дивився в таблицю, але вже думаю про поєдинок з Україною. У нас хороші результати, але м'яч круглий – тому все може трапитися. Всі потребують очок, попереду цікаві матчі", – цитує Гранлунд офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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