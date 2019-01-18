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МВС просить перенести матчі чемпіонату України через вибори Президента

15:02 157 Читать на русском
МВС просить перенести матчі чемпіонату України через вибори Президента
Динамо / ФК Динамо Київ

Міністерство внутрішніх справ попросило ФФУ перенести матчі чемпіонату України через президентські вибори.

МВС зробило запит ФФУ з проханням перенести матчі чемпіонату України у зв'язку з президентськими виборами, які відбудуться 31 березня 2019 року, повідомляє Sport Arena.

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"Зараз є кілька варіантів виходу з ситуації. Базовий варіант такий: для Першої ліги зробити базовим днем 19 туру 23 березня, а базовим днем 20 туру – 27 березня. Для Другої ліги – зміщення початку весняної частини на тиждень: 18 тур – 6 квітня. У випадку другого туру виборів, 24 тур Першої ліги і 21 тур Другої ліги переносяться з 21 квітня на 15 травня.

Єдині проблеми можуть виникнути, якщо тільки клуб з ПФЛ вийде в фінал Кубка України, який повинен відбутися 15 травня", – розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

Теги
Головне ФФУ УПЛ ПФЛ Сергій Макаров
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