Муй: Усе вирішив один момент

Півзахисник збірної Австралії Аарон Муй поділився враженнями від стартового поєдинку національної команди на чемпіонаті світу-2018 проти французів.

"Результат матчу вирішили відеоперегляди, але ми нічого з цим не можемо вдіяти. Це дійсність. Вважаю, що грали непогано, трохи не вистачило успіху.

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Французи краще зіграли в центрі поля, створили більше моментів. Загалом все вирішив один момент, а до нього ми супернику не поступалися. Сьогодні було відчуття, що наших уболівальників більше, вони круто нас підтримували", – цитує Муя Бизнес Online.

Нагадаємо, що австралійці поступилися збірній Франції з рахунком 1:2 у стартовому матчі групового етапу ЧС-2018. Єдиний м'яч у складі збірної Австралії забив Міле Єдінак, який реалізував одинадцятиметровий.