Муту офіційно очолив Румунію U-21 – вона змагається з молодіжною збірною України за вихід на Євро-2021

Колишній нападник збірної Румунії та низки європейських клубів Адріан Муту розпочав тренерську кар'єру.

41-річний фахівець очолив молодіжну збірну Румунії, інформує офіційний сайт федерації футболу Румунії. На цій посаді він замінив Мірела Радоя.

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Зазначимо, що під час своєї ігрової кар'єри Муту запам'ятався виступами за Парму, Челсі, Ювентус та Фіорентину. Він оголосив про закінчення кар'єри у 2016 році. Донедавна Муту працював спортивним директором національної збірної країни.

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Нагадаємо, що збірна Румунії U-21 є суперником молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021. Після 5 турів румуни посідають 2 місце у турнірній таблиці групи 8, маючи у своєму активі 10 очок. Підопічні Руслана Ротаня відстають від румунів на 7 очок, але мають одну гру в запасі.