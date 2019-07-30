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Мустафі може перейти в Монако

20:03 62 Читать на русском
Мустафі може перейти в Монако
Шкодран Мустафі / Action Images via Reuters

Оборонець лондонського Арсенала Шкодран Мустафі незабаром може опинитися у французькому Монако.

Німецький центрбек за крок від переїзду до Ліги 1, повідомляє L'Equipe.

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За чемпіона світу-2014 монегаски готові віддати 30 млн євро. Мустафі має ще 2 роки за контракт із Арсеналом. Проте, постійно поширюються чутки про його відхід із Емірейтс. Трансфер досвідченого німця може посилити проблеми "канонірів" в обороні.

Керманич лондонців Унаї Емері може залишитися лише з трьома центрбеками на новий сезон – Сократісом, Мавропаносом і Холдінгом. До того ж, останній наразі травмований.

У сезоні 2018/19 Шкодран Мустафі провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі.

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Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Трансфери Арсенала Шкодран Мустафі Шкодран Мустафі Арсенал Арсенал Монако Монако Франція
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